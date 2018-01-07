Экс-президент Ирана арестован за поддержку протестов, - СМИ

Из Ирана поступают противоречивые сообщения об аресте экс-президента Махмуда Ахмадинежада.

Как сообщает ЕП со ссылкой на источники Al-Quds Al-Arabi, экс-президент был арестован во время визита в город Шираз. Арест был проведен с согласия высшего руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Причиной ареста, как сообщается, стало выступление Махмуда Ахмадинежада в городе Бушем, которое было расценено как призыв к "разжиганию беспорядков". В частности, бывший президент заявил, что "некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Он также обвинил президента страны в Хасане Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Впоследствии портал Al Araby, ссылаясь на разговор с сыном экс-президента, заявил, что информация об аресте не соответствует действительности. Впрочем, никаких заявлений от самого Махмуда Ахмадинежада или его близких до сих пор нет.

Напомним, Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана в 2005-2013 годах. Он известен острыми заявлениями против США и Израиля, а также работой над ядерной программой, что и привело к введению санкций против Ирана.

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