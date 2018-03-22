Экс-президента Южной Кореи арестовали по подозрению в коррупции

Суд Центрального округа Сеула по запросу генпрокуратуры Южной Кореи 22 марта выдал ордер на арест бывшего президента страны 76-летнего Ли Мен Бака, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает Yonhap.

Следствие настаивало на аресте, опасаясь, что иначе политик может уничтожить доказательства по делу. Наряду с Ли Мен Баком в финансовых злоупотреблениях подозревают его родственников, бывшего советника и сотрудников группы компаний Samsung Group.

Обвинение утверждает, что экс-президент получал взятки от службы нацразведки, а также ряда коммерческих структур. Кроме того, Ли Мен Бак - фигурант дела о нелегальном фонде, созданном через компанию, занимавшуюся производством автозапчастей. Обвинение полагает, что Ли Мен Бак фактически владел фондом, который собрал около 30 млрд вонов (порядка 20 млн евро). Номинально фонд принадлежал старшему брату экс-президента.

Теперь у генпрокуратуры есть 20 дней, чтобы предъявить политику официальные обвинения.

Ли Мен Бак возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы. Он стал пятым лидером в истории страны, который подвергся уголовному преследованию.