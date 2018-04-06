Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Суд Южной Кореи признал виновной в коррупции и злоупотреблении властью экс- президента страны Пак Кын Хе.

Как сообщает CNN, ее приговорили к 24 годам лишения свободы.

"Президент злоупотребляла властью, которая была предоставлена ей гражданами", - сказал судья во время оглашения приговора.

Он также добавил, что жесткое наказание необходимо как предупреждение будущим лидерам страны.

Прокуроры просили для нее 30 лет тюрьмы.

Политический скандал вокруг бывшего лидера страны разгорелся в октябре 2016 года, когда появились сведения о влиянии на нее со стороны близкой подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений на высшем уровне. Кроме того, подруга экс-президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

Утверждалось, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум находилась в курсе происходящего.

Пак Кын Хе была отстранена от поста президента в апреле 2017 года.

Напомним, 13 февраля подруга экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь была приговорена к к 20 годам тюремного заключения за коррупционные преступления, включая взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Кроме того, Чхве Сун Силь должна будет выплатить штраф в размере $16,6 миллионов.