Экс-советник Трампа Бэннон рассказал о противоречиях в Белом доме

Повестка дня Конгресса больше соответствует традиционным республиканским приоритетам, чем позиция президента США.

Бэннон дал интервью The Washington Post

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стив Бэннон заявил, что в Белом доме существуют серьезные разногласия между членами президентской команды.

"В истории США не было ни в одной из администрации, в которой были бы такие разногласий о дальнейшем плане действий", - заявил Бэннон в интервью The Washington Post.

Экс-советник американского президента добавил, что повестка дня сегодня Конгресса больше соответствует традиционным республиканским приоритетам, чем позиция президента США.

Напомним, 18 августа президент США Дональд Трамп уволил своего советника Стива Беннона. он был главным редактором радикального сайта Breitbart, прежде чем присоединился к команде Трампа. После выборов он неоднократно высказывался скептически в отношении Евросоюза.