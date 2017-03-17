Экс-советник Трампа получил от россиян более $50 тыс., - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн сотрудничал с тремя российскими компаниями и получил от них в сумме более $50 тыс.

Об этом сообщается со ссылкой на данные одного из комитетов Конгресса США, передает "ДС" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о перечислениях незадолго до того, как Флинн занят пост советника Дональда Трампа.

Речь идет о выплате политику $33 тыс. 750 российской медиакомпанией Russia Today за участие в конференции в Москве.

Также еще по $11 тыс. 250 Флинну перечислили компании из РФ, с которыми он сотрудничал. В этом случае издание не приводит их названий, однако указывается, что одна из них занимается авиационными перевозками грузов, а также сотрудничала с ООН до некоего коррупционного скандала. Другая компания работает с вопросами кибербезопасности и пыталась расширить бизнес и сотрудничать с правительством США.

Как ранее сообщала "ДС", Сенат США в среду, 15 марта, утвердил Герберта Макмастера в должности советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности.