Экс-советника Трампа Пападопулоса приговорили к 14 суткам тюрьмы за ложь ФБР

На суде Пападопулос заявил, что был "патриотически настроенным американцем", который допустил ошибку, солгав при расследовании ╘ Интерфакс

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос приговорен судом к 14 суткам пребывания под арестом в качестве наказания за ложные показания при расследовании вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, сообщает ВВС.

Кроме того, окружной суд в Вашингтоне также присудил Пападопулосу 12 месяцев пребывания под надзором и уплату штрафа в размере 9500 долларов.

На заседании суда экс-советник Трампа заявил, что был "патриотически настроенным американцем", который допустил ошибку, солгав при расследовании.

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Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер рекомендовал приговорить бывшего советника президента США Джорджа Пападопулоса к шести месяцам тюрьмы за то, что он лгал федеральным агентам, расследующим возможное вмешательство России в президентские выборы США.

Согласно материалам следствия, бывший советник Трампа солгал ФБР о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высшими должностными лицами России, включая его встречу с профессором, который сказал, что в РФ есть "грязь" на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Специальный прокурор Мюллер отметил, что Пападопулос отпирался до последнего и выдал большую часть информации об этих встречах только тогда, когда следователи "прижали его к стене", предъявив политику его собственные электронные письма и текстовые сообщения. По материалам: BBC /