Екс-заступник директора Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США закликав українців голосувати за партію Ігоря Смешка "Сила і Честь"

Колишній заступник директора Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США, капітан третього рангу, українець за походженням Юрій Волошин звернувся з відкритим письмом до громадян України, щоб вони підтримали на парламентських виборах Ігоря Смешка та його партію "Сила і Честь"

Про це повідомляє "Експерт-центр" із посиланням на прес-службу партії.

Юрій Волошин, доктор юридичних наук, колишній заступник директора Федеральної агенції з надзвичайних ситуацій США, капітан третього рангу. Народився у селі Купновичі Самбірського району Львівської області.

"Звернення до моїх співвітчизників:

Як і багато інших українських сімей, Друга світова війна закинула мою родину далеко від своєї улюбленої України у далекі краї, які я тепер маю честь назвати своєю батьківщиною. Хоч я виріс у Сполучених Штатах, Україна з дитинства ніколи не була далекою у моїх думках.

Я розумію, наскільки важким було ваше життя і як ви прагнете миру, процвітання, гідності та безпеки на вашій рідній землі - всіх тих чеснот, якими зараз користуються у Європі та Північній Америці. Я не маю на увазі "проінструктувати" вас щодо майбутніх виборів до Верховної Ради. Ви самі можете багато чому навчити мене про українську політику. Але я завжди вважав це корисним - коли є великий вибір, а ставки великі, - розглянути перспективу аутсайдера і фактор, що вплине на моє рішення. І в тій мірі, коли ми поділяємо ті самі ж мрії щодо України, я сподіваюся цей лист може бути цінним для вас.

Перше, що я хотів би розглянути - вплив цих виборів на саму природу структури влади України. Останнє, чого потребує Україна, - це єдина політична партія, що домінує і у виконавчій, і у законодавчій гілках влади країни. Влада розбещує, а абсолютна влада - навіть з усміхненим обличчям - корумпує абсолютно. Довірити таку владу партії, що ледве існувала лише кілька тижнів тому, без жодного розуміння того, хто будуть "гравцями" і куди вона хоче завести Україну - було б безрозсудним для українського майбутнього. Американці, незважаючи на добре розвинуту систему стримувань і противаг та незалежну судову систему, нечасто довіряють таку владу своєму уряду. Україна ризикує більше, ніж США

По-друге, я шукав би партію із здійсненими альтернативами припинення війни, але без поступок агресору. Єдиною партією, що пропонує альтернативу, є партія "Сила і Честь" генерала Смешка, що виступає за Будапештський меморандум як заміну застиглому "мінського процесу". Меморандум є єдиним визнаним міжнародним договором, що дозволяє Україні скликати прямі чотиристоронні переговори (США, Великобританія, Україна та Росія) про порушення Росією своїх "гарантій" щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Росія може ігнорувати Німеччину та Францію, але більше поважає договори з США та Великобританією.

По-третє, я шукав би партію, яка б виступала (задовго до того, як вона стала політично популярною) за фундаментальну трансформацію соціального, політичного та економічного "порядку" України як ключових речей для її процвітання та зростання. Просте реформування є корисним, але не вирішує проблеми України з тарифами, корупцією, монополіями та олігархічним контролем. Першим випробуванням, яке повинна пройти така партія, - чітке засвідчення того, що вона не отримує підтримки від олігархів або тих, хто зіпсований корупцією, включаючи олігархічні чи прокремлівські ЗМІ.

По-четверте, я шукав би партію, що виступає за заміну існуючої системи правління грабіжників-баронів на верховенство права, незалежну і чесну судову владу, конкурентну ринкову економіку, розширенням малого та середнього бізнесу, а також стимули для економічного зростання. Такі стимули включають у себе створення робочих місць шляхом модернізації інфраструктури України, земельної реформи та земельних банків, орієнтованих на захист та зміцнення української власності та продуктивності своєї землі, а також забезпечення того, щоб український громадянин був головним бенефіціаром величезних енергетичних ресурсів країни.

І, нарешті, (і найголовніше) я шукав би партію, яка відмовляється від полеміки і дешевих обіцянок, але дає детальні, серйозні відповіді та рішення, і складається з компетентних військових і цивільних професіоналів з величезним досвідом та успішний послужний список на державній службі. Немає цінності та партія, що дає найбільш приємні обіцянки, але не може або не бажає їх виконувати. Голосувати за таку партію просто марно.

Єдиною партією, що відповідає всім цим вимогам, є невелика, але цілеспрямована і принципова партія "Сила і Честь". Її назва добре сама про себе говорить. Вона заснована людиною, чиї академічні досягнення та кар'єра змусили б більшість світових лідерів червоніти. З докторським ступенем з технічних наук і юридичним факультетом він є генералом в запасі, політологом і істориком, високоповажним дипломатом, порадами яких користуються впливові іноземні лідери, вільно володіє п'ятьма мовами, є батьком військової розвідки України. І є тою самою людиною, яка досягла успіху в найскладнішій та найнебезпечнішій роботи в Україні - розірвати мертву хватку українського КДБ над політичним та економічним життям нової незалежної нації. Його сильно заклеветали потужні прокремлівські та олігархічні засоби масової інформації, боячись його. Але деталі його життя - це відкрита книга, яку ви можете прочитати за адресою https://sylaichest.org/igor-smeshko/

Я знаю генерал-полковника Смешка та його сім'ю з тих часів, коли він був першим військовим аташе України в США і закликаю моїх співвітчизників, які хочуть непідкупного, патріотичного, твердого депутата у Верховній Раді, який прагне поліпшити ваше майбутнє, голосувати за партію "Сила і честь".

Дякую за увагу".