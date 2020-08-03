Екскороль Іспанії вирішив покинути країну на тлі звинувачень у корупції

Колишній король Іспанії Хуан Карлос у листі своєму синові королю Філіпу VI заявив, що покидає країну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Euronews.

Хуан Карлос, що зберіг за собою титул короля Іспанії після зречення трону 18 червня 2014 року на користь сина, пояснив свій намір виїхати з Іспанії турботою про її благо.

В офіційній заяві іспанського королівського будинку наводиться повний текст листа, в якому, зокрема, йдеться про те, що на рішення покинути батьківщину колишнього короля спонукала "власна людська гідність".

У червні 2020 року Верховний суд Іспанії почав розслідування щодо причетності Хуана Карлоса до контракту на будівництво швидкісної залізниці із Саудівською Аравією. Це сталося після того, як швейцарська газета повідомила, що іспанський монарх отримав 100 мільйонів доларів від покійного короля Саудівської Аравії.

Карлосу також приписують допомогу у відновленні демократії після смерті іспанського диктатора Франциско Франко в 1975 році.

Нагадаємо: екскороль Іспанії відрікся від престолу у 2014 році на тлі серії скандалів. Його син, король Філіп VI, став його наступником.