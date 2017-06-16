Эксперт: новые санкции США не повлияют на позицию России по Крыму

Новые санкции США не повлияют на позицию России по Крыму и Донбассу. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Сергей Костяев. Более того, он уверен, что российский президент ответит Соединенным Штатам контрсанкциями.

"Той цели, которой добивается Запад, он не достигнет. Ситуация на востоке Украины не изменится. Крым назад Украине не отдадут. Такие вещи, увы, не влияют на российское руководство. На носу президентские выборы. Путину будет выгодно показать, что он сильный лидер, что он противостоит всему миру, а Россия суверенная и независимая в своей внешней политике. Поэтому ответ, безусловно, будет", - уверен эксперт.

Кроме того, Костяев считает, что законопроект о введении дополнительных санкций, который поддержали американские сенаторы, не сильно ударит по экономике Российской Федерации.

Сенат США поддержал новые санкции против России. Штрафы ударят по ключевым секторам экономики России - металлургии, железнодорожному транспорту, горнодобывающей промышленности. Инициативу поддержали 97 сенаторов, двое выступили против. Документ, который поддержали сенаторы, законодательно закрепляет и усиливает 6 действующих актов, подписанных предыдущим президентом США Бараком Обамой, из-за действий России в Украине и вероятных кибернападений.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.