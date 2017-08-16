Эксперт по ракетным технологиям заявил про неправильную трактовку его слов, относительно наличия якобы украинских ракетных двигателей в КНДР

Эксперт по ракетным технологиям Майкл Еллеман, который допускает наличие якобы украинских ракетных двигателей в КНДР, заявил, что издание сделало неверные выводы, сообщает "Голос Америки".

"Я не знаю, какие источники использовали в New York Times, я только знаю, что я им сказал. (…) Стало очевидным, что Северная Корея получила какую-то технологию, и если сузить круг источников этой технологии, проанализировав ее последнее тестирование и параметры двигателя, можно понять, какие изменения они сделали. Все это уменьшает круг источников, которые могли бы предоставить им эту технологию", - объяснил М.Еллеман свои выводы в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что российское правительство до 2006 года закупало у украинского "Южмаша" ракетоносители "Циклон-2". М.Еллеман считает, что на тех объектах, где запускались ракетоносители, могли сохраниться запчасти и технологии, которые позволили бы Пхеньяну сделать необходимые модификации.

Также он отметил, что в его комментарии не утверждается, что технологии в КНДР пришли из Украины. В случае если такая информация окажется достоверной, то это могло произойти и без участия украинской власти. Ученый заявил, что не имел никаких контактов с россиянами.

"Я не фанат Путина. У меня есть большая симпатия к Украине. Я против аннексии Крыма. Я не принимаю участия в пропаганде, которую проводит Россия. Если внимательно почитать, что я написал, становится очевидно, что я не уверен, что технологии поставили из Украины. Если эти технологии и поставили из Украины, то они (украинские власти - ИФ) об этом, наверное, и не знали", - сказал он.

Он также допустил, что помочь украсть секретные данные могли и работники нижнего класса "Южмаша" из-за сложной экономической ситуации.

"КБ" Южное "находится в большой экономической беде. Там, видимо, есть какие-то недовольные рабочие, скажем, охранники. Но я ни на кого не хочу показывать пальцем. (…). Есть вероятность того, что это была кража", - уточнил М.Еллеман.

Вместе с тем он подчеркнул, что точки над "и" должно расставить расследование с участием международных экспертов.