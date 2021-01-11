Експерти ВООЗ приїдуть до Китаю шукати джерело коронавірусу

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусу. Група співпрацюватиме з китайськими вченими, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на китайську національну комісію охорони здоров'я.

"За погодженням двох сторін міжнародна експертна група ВООЗ з пошуку джерела коронавірусу приїде проводити дослідження в Китай 14 січня, вона буде співпрацювати з китайськими вченими в дослідженні походження коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Планується з'ясувати, чи циркулював коронавірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони вивчать медичні зразки, зібрані до пандемії. Іншою лінією розслідування буде вивчення ринку в Ухані - можливого місця, звідки вірус передався від тварини людині.

Відзначається, що група ВООЗ збере зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу.

Нагадаємо, майже півмільйона жителів китайського міста Ухань, де вперше з'явився новий коронавірус, захворіли на COVID-19. Це майже в 10 разів більше офіційного числа підтверджених випадків.

Спалах коронавірусного захворювання COVID-19 було зафіксовано в китайській провінції Ухань у грудні 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала епідемію пандемією в березні 2020 року.

Відзначимо, що влада Ухані приховувала важливу інформацію про епідемію, включаючи кількість інфікованих та померлих, а також дані про шляхи поширення коронавірусу.

Через рік після початку пандемії Пекін дозволив команді експертів ВООЗ відвідати Ухань для проведення епідеміологічного розслідування.

За матерiалами Інтерфакс-Україна