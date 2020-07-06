Експертиза "чорних ящиків" літака МАУ триватиме 5 днів - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на розшифровку "чорних скриньок" зі збитого поблизу Тегерана 8 січня літака «Міжнародних авіаліній України» знадобиться 5 днів.

«Що стосується ящиків ми направляємо двох наших представників. Французи підтвердили готовність їх прийняти. Вони за собою зарезервували 5 днів», - повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За його словами, прибуття бортових самописців з Ірану до Франції має відбутися 20 липня, їх вивчать фахівці французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

Єнін повідомив, що українські експерти з Національного бюро розслідування авіаційних катастроф будуть знаходитися у Франції з 20 по 25 липня.

Як повідомлялося, влада Ірану погодилася передати до Франції для розшифровки бортові самописці літака «Міжнародних авіаліній України» рейсу PS752.