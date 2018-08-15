Эксперты ООН призвали немедленно освободить Сенцова

Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без каких-либо условий освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Они подчеркнули, что жизнь украинца в опасности и потребовали оказать ему медицинскую помощь, сообщает Центр новостей ООН.

"Жизнь Сенцова - в неминуемой опасности. Его голодовка стала следствием судебного разбирательства и приговора, которые не соответствуют международному праву. Мы настоятельно призываем российские власти в срочном порядке и без каких-либо условий освободить его", - говорится в заявлении четырех спецдокладчиков.

Эксперты ООН напомнили, что украинский кинорежиссер, который неоднократно заявлял о том, что оккупация Крыма Россия незаконна, был арестован российскими властями в мае 2014 года и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в российской тюрьме. Его судили как российского гражданина, признав виновным в причастности к терроризму.

"Три месяца назад он Сенцов объявил голодовку в знак протеста против тюремного заключения 64 украинцев, которое он считает политически мотивированным", - говорится в заявлении.

Правозащитники ООН призвали власти России немедленно обеспечить Сенцову доступ к надлежащей медицинской помощи и оказывать ее только с согласия осужденного.

С заявлением выступили специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй, специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст и специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнес Калламар.