Экстрадиция Фирташа в США затянется

Рассмотрение дела по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США затянется дольше осени. Об этом рассказала спикер суда Вены Кристина Зальцборн, сообщает Голос Америки.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано", - отметила Зальцборн.

Кроме того, решение суда может быть обжаловано в очередной раз. "Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытой деле, я не думаю, что она будет завершена", - сообщила представитель суда.

25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. В случае экстрадиции бизнесмену грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Вчера, 16 июля, министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию.

Сейчас вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки Фирташа в Америку решает Земельный суд Вены.

Фирташ пока останется в Австрии - адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.