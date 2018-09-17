Экзархи Константинополя: вопрос с автокефалией для Украины уже решен

Представители Вселенского Патриархата прибыли в Украину, чтобы продолжить работу над получением УПЦ Томоса.

Константинопольские экзархи сообщили, что лично представляют Патриарха Варфоломея и Священный Синод Вселенской Патриархии в Украине для того, чтобы довести до конца процесс получения автокефалии, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Cerkvarium.

Представитель Константинопольского патриархата архиепископ Даниил (Зелинский) отметил, что процесс предоставление Томоса УПЦ уже начался и близится к финишу. Кроме того, он заявил, что экзархи прибыли в Киев, чтобы принести желаемое единение, а не раскол, как пишут некоторые СМИ,

Епископ Илларион (Рудник) прочел послание Вселенского Патриархата о назначении экзархов в украинском государстве и передал его Порошенко.

Ранее Голобуцкий призвал воспринять угрозы РПЦ из-за автокефалии в сторону Украины серьезно, поскольку Путин не остановится ни перед чем.

Также блогер Мирослав Гай прокомментировал это историческое событие для украинского православия, отметив, что это большая победа для Украины.

Напомним, патриарх Филарет назвал даты синода, на котором примут Томос для УПЦ.

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