Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit без соглашения

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер, передает Reuters.

Согласно закону, премьер-министр страны Борис Джонсон должен попросить Евросоюз перенести крайний срок Brexit на 31 января следующего года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

