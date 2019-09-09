Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit без соглашения

09 сентября 2019, 22:41
 В мире Источник: День (Украина)

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер, передает Reuters.

Согласно закону, премьер-министр страны Борис Джонсон должен попросить Евросоюз перенести крайний срок Brexit на 31 января следующего года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.
 

Источник: День (Украина)
 
 
 