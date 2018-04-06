Эмир Катара проведет переговоры с Трампом

Президент США Дональд Трамп примет эмира Катара Хамад бин Халифа Аль Тани 10 апреля в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики", - отмечается в сообщении.

Встреча Трампа с эмиром Катара пройдет через несколько дней после визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда.

В последние месяцы отношения между двумя арабскими странами, которые являются мировыми лидерами по добыче нефти и газа, находятся в кризисе. Эр- Рияд и его союзники (Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты) 5 июня 2017 разорвали дипломатические отношения с властью в Дохе, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Катаром, обвинив их в поддержке терроризма. Кроме того, контингент катарских войск подлежит выведению из Йемена, где участвует в составе арабской коалиции в боевых действиях против хусит. Причиной конфликта пресса называет в первую очередь предполагаемые связи Катара с организацией Братья-мусульмане и палестинским движением ХАМАС. Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.

Напомним, по результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписано ряд документивпро экономическое, торговое сотрудничество и содействие инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизовых, сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.