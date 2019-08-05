Эрдоган анонсировал очередную операцию против сирийских курдов

Турция намерена провести еще одну военную операцию на севере Сирии против местных курдских формирований. На этот раз турецкая армия будет действовать на восточном берегу реки Евфрат, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы ранее вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб, а теперь мы собираемся войти на территории восточнее Евфрата", - заявил турецкий президент в ходе выступления в городе Бурса в воскресенье, 4 августа.

По словам Эрдогана, Анкара поставила в известность о своих планах США и Россию.

Он также напомнил, что турецкая армия уже провела на территории Сирии операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Их главной целью было вытеснение формирований сирийских курдов с территории у границ Турции.

Территории к востоку от Евфрата контролируют курдские "Отряды народной самообороны", которых официальная Анкара объявила террористами.

Турция настаивает на создании не севере Сирии 40-километровой буферной "зоны безопасности", выводе из нее курдских формирований и разрушении всех фортификационных сооружений. США, в свою очередь, согласны на создание "зоны безопасности" шириной не более 10 км вглубь сирийской территории, на которой не должны присутствовать подразделения турецкой армии.

Отряды народной самообороны были созданы сирийским курдами в 2004 году. Во время гражданской войны в Сирии YPG стали основным военным формирование курдов, сражаясь против армии диктатора Башара Асада и террористов "Исламского государства", а также периодически заключая временные союзы со Свободной сирийской армией. После ввода американских войск в Сирию YPG стали одним из основных союзников США.

19 декабря прошлого года Белый дом и Пентагон сообщили о выводе американских войск из Сирии в связи с переходом к "новой стадии" военной операции против группировки "Исламское государство". Уже в январе армия Турции нанесла серию артиллерийских ударов по районам на севере Сирии, которые находятся под контролем курдских Отрядов народной самообороны YPG.

Вооруженная оппозиционная коалиция "Силы демократической Сирии" расценила действия США как "удар в спину". Американский военный контингент дейтсвовал в тесном контакте с СДС, которые воюют против ИГИЛ и режима Башара Асада. В состав СДС входят также курдские отряды самообороны YPG, против которых Турция провела серию операций. Анкара считает курдские формирования в Сирии террористическими и обвиняет их в поддержке сепаратистов из "Рабочей партии Курдистана". По материалам: Интерфакс-Украина / ZN.UA /