Ердоган: До Європи підуть мільони біженців

Коментуючи повідомлення про зростання числа біженців та нелегальних мігрантів, які прямують з Туреччини в Європу, президент Ердоган заявив, що "з моменту відкриття кордону Туреччини, на Захід кинулися сотні тисяч людей. Незабаром цей показник досягне мільйонів " .

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина відтепер не буде брати на себе все навантаження за біженців. Час односторонніх поступок в міграційному питанні залишилося позаду, підкреслив турецький лідер.

Нагадаємо, у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військ в сирійській провінції Ідліб, в результаті якого загинули 36 військовослужбовців, Туреччина почала операцію "Весняний щит" проти режиму диктатора Башара Асада.