Эрдоган избран главой правящей партии Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган избран на пост главы правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на ее внеочередном съезде в воскресенье, передает РИА Новости.

Согласно объявленным на съезде результатам тайного голосования, кандидатуру Эрдогана поддержали 1414 делегатов съезда. Выборы прошли на безальтернативной основе.

Внеочередной съезд ПСР был созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления.

Эрдоган выступил с краткой речью после своего избрания лидером партии, в которой заявил о начале нового этапа развития страны.

"Предстоящие месяцы будут периодом скачка во многих областях, в том числе в экономике и борьбе с терроризмом", - пообещал президент Турции.

Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее. С августа 2014 года по май 2016 года ПСР возглавлял тогдашний премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, затем его сменил нынешний премьер Бинали Йылдырым.

Реформа предполагает также упразднение должности премьер-министра, потому что правительством будет управлять президент. Он же сможет назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Новая конституция может позволить Реджепу Эрдогану оставаться у власти вплоть до 2029 года. Она увеличивает президентский срок до пяти лет и позволяет президенту оставаться у власти два срока подряд.

Напомним, в июле 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота, которая была подавлена правительственными силами. Жертвами путча стали 290 человек. Впоследствии десятки тысяч чиновников были уволены из-за подозрений в причастности к перевороту.