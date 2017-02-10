Эрдоган намерен в ближайшее время посетить Украину, - МИД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время с официальным визитом посетить Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает телеканал 24.

"Оба визита будут проведены в ближайшее время. В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев", - сообщил Чавушоглу.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам.

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны по внутренним документам", - заявил глава МИД Украины Павел Климкин.