Эрдоган назвал возобновление смертной казни своей "первой задачей"

После конституционного референдума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен восстановить в стране смертную казнь. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками, восстановление смертной казни будет его "первой задачей".

Для возобновления смертной казни нужна поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Эрдоган сказал, что если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум.

При этом референдум возможно будет провести если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.

Отметим, что о возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

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Напомним, уже подсчитаны 100% бюллетеней: Турция переходит на президентскую форму правления.

16 апреля в Турции проходил референдум по вопросу о внесении существенных поправок в конституцию страны.