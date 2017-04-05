Эрдоган обвинил Асада в химической атаке в Идлибе

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил режим сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия во время атаки на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Говоря о жертвах химической атаки, во время выступления в турецком городе Бурса в среду, 5 апреля, Эрдоган заявил: "Убийца Башар Асад, как ты планируешь теперь избежать их проклятий?".

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада или российская авиация использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

В связи с этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее в правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что правительство Сирии применило химическое оружие в последние месяцы битвы за Алеппо. По материалам: Интерфакс-Украина