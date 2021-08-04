Ердоган подякував Зеленському за підтримку в боротьбі з лісовими пожежами

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подякував країнам та їхнім лідерам за надані підтримку та допомогу у боротьбі з лісовими пожежами, зокрема Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

«Висловлюю вдячність нашому сусідові Президенту Ірану Ібрагіму Рейсі, Еміру Катару шейху Таміму, Президенту Хорватії Зорану Мілановичу та Президенту України Володимиру Зеленському за виявлену рішучу солідарність», - сказав Ердоган в Анкарі під час наради у Державному центрі з координації інформації.

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Турецький лідер також подякував керівництву Азербайджану, Іспанії та Росії.

«Від імені моєї нації хотів би подякувати всім дружнім країнам та організаціям, які надіслали свою підтримку, побажання та співчуття, заявили про свою готовність допомогти та надіслали допомогу у нашій боротьбі з лісовими пожежами», - сказав він.

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30 липня два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж. Українці беруть активну участь у боротьбі з вогнем на півдні та південному заході Туреччини.