Эрдоган пошел на конфликт с Трампом из-за Иерусалима

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины и назвал Израиль "террористическим государством"

Такое заявление Эрдоган сделал, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, в ответ на признание США Иерусалима столицей Израиля, информирует "ДС" со ссылкой на РИА Новости.

"Растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля. Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль - это террористическое государство. Террористы- военные хватают детей и бросают их в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины", - заявил Эрдоган.

Он также поблагодарил страны, которые осудили решение Трампа

"Я верю, что 196 стран - членов ООН покажут свою правильную позицию. США может быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", - сказал президент Турции.

Как сообщала "ДС", президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

11 декабря после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин раскритиковал решение Трампа по Иерусалиму.