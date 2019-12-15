Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу в Турции, если США введут санкции

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть американскую авиабазу "Инджирлик" в Турции в ответ на возможное введение США санкций в отношении Анкары за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и военную операцию на Севере Сирии.

В интервью телеканалу A Haber 15 декабря Эрдоган также сказал, что возможно и закрытие базы "Куреджик", где развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. По словам президента Турции, такие решения могут быть приняты турецкими властями "в случае необходимости", сообщает Радио Свобода.

Возможные санкции против Турции предусмотрены проектом военного бюджета США, который, как ожидается, в ближайшие дни будет одобрен Конгрессом. Они связаны с введенными ранее санкциями против России.

Еще один пакет санкций против Турции - более жесткий - был одобрен на прошлой неделе в международном комитете Сената США. Кроме того, Сенат впервые одобрил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи - также к неудовольствию Анкары.

Эрдоган также заявил, что ни США, ни Россия не смогли добиться того, чтобы вооруженные курдские отряды, которые в Турции приравнивают к террористам, покинули северные районы Сирии. По его словам, Турция "полна решимости" бороться с терроризмом. Прямо Эрдоган, однако, не сказал, возобновит ли Турция военную операцию на Севере Сирии.

Эта операция уже привела к бурным дискуссиям в НАТО, в ходе которых президент Франции Эммануэль Макрон даже сравнил ситуацию в альянсе со "смертью мозга".

На базе "Инджирлик" базируются главным образом не боевые, а вспомогательные самолеты ВВС США. База играет важную роль в снабжении американской группировки на Ближнем Востоке.