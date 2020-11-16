Ердоган просить парламент Туреччини дозволити відправку військових до Азербайджану

У рамках врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі турецька сторона надішле своїх військових до Азербайджану. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган просить парламент розглянути відповідне питання.

Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що Ердоган направив указ про відправку військових до Азербайджану на погодження у парламенті. Вони будуть задіяні в рамках Спільного турецько-російського наглядового центру по Нагірному Карабаху.

"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі будуть діяти військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено у відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ", - йдеться в тексті документа.

Також в указі зазначається, що відправка військових до Азербайджану відповідає національним інтересам Туреччини. Чисельність місії та її терміни будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

Нагадаємо, за умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія. Також буде працювати моніторинговий центр Росії та Туреччини, який буде контролювати дотримання перемир'я.

Вчора стало відомо, що Азербайджан дозволив Вірменії відтермінувати виведення військ з одного району в Карабасі.