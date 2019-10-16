Эрдоган сказал Трампу, что никогда не прекратит огонь в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Турция никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии и не будет вести переговоры с курдскими силами, сообщает Reuters.

Известно, что беседуя с журналистами во вторник Эрдоган сказал, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет своих целей, и добавил, что он не беспокоится о санкциях.

"Они говорят "объявить прекращение огня". Мы никогда не объявим о прекращении огня. Они заставляют нас прекратить операцию. Они объявляют санкции. Наша цель ясна. Мы не беспокоимся о каких-либо санкциях", - сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что сказал Трампу по телефону в начале этой недели, что он должен отправить делегацию США в Анкару, чтобы обсудить их требования и попытаться достичь соглашения. Во вторник Белый дом заявил, что в четверг вице-президент Майк Пенс встретится с Эрдоганом в Анкаре.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление в Сирии, которое грозит дестабилизацией региона и усилением исламистов.

