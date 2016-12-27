Эрдоган: США и их союзники поддерживают Исламское государство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии поддерживают экстремистские группировки, в том числе Исламское государство. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, сообщает ВВС.

"Они обвиняли нас в поддержке ГАИШ (другое название ИГ - ред.). Сейчас они сами помогают террористическим группировки, включая ГАИШ", - сказал Эрдоган.

"Это совершенно очевидно. У нас есть подтвержденные данные с иллюстрациями, фотографиями и видео", - добавил он.

В ноябре 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Анкара защищает боевиков группировки Исламское государство (ИГ). По его словам, есть сведения, говорящие о заинтересованности ряда турецких должностных лиц в поставках нефтепродуктов от этой организации.

Эрдоган ответил на это, что российские чиновники лгут.