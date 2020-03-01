Эрдоган: Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих. Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих

По состоянию на 29 февраля уничтожены свыше 2100 сторонников режима сирийского диктатора Башара Асада. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

"Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих. Уничтожены свыше 2100 сторонников режима Асада", - отметил Эрдоган.

По его словам, накануне вечером был сбит склад, в котором находились семь химических веществ. "Мы категорически не хотели бы этого. Нас вынудили, теперь сами же ответят за последствия", - сказал Эрдоган.

Говорят об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган подчеркнул: "Я открыто спросил у Путина, "Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции".

Президент Турции уточнил, что по последним данным, число турецких военнослужащих, погибших в результате авиаударов в Идлибе, возросло с 33 до 36. "Сегодня только на сирийской территории орудуют 40-60 000 вооруженных и хорошо обученных террористов", - сказал Эрдоган.

В тоже время, более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с Евросоюзом после заявления президента страны Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.

"Число мигрантов, покидающих Турцию из Эдирне составило 47 113", - сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

Мигранты из Сирии покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.