Эрдоган внезапно потерял сознание во время молитвы

В мечети под Стамбулом потерял сознание президент Турции Реджеп Эрдоган. Случилось это во время праздничной молитвы по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает CNN Turk.

Издание уточнило, что Эрдоган потерял сознание в мечети Мимара Синана в городе Бешикташ, где ему стало плохо во время молитвы. Президенту Турции сразу предоставили срочную медицинскую помощь.

"Сегодня у меня произошел резкий дисбаланс сахара в крови. Однако врачи за короткое время привели меня в чувство, и сейчас мое состояние хорошее", - заверил Эрдоган.