ЕС готов возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини предлагает возобновить трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕК по урегулированию газового спора. По ее словам, Газпром должен выполнять договорные обязательства.

Европейская комиссия предлагает возобновить трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕК по урегулированию газового спора между Нафтогазом и Газпромом. Об этом заявила сегодня, 12 марта, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет Прайм.

"Мы обсуждали с (президентом Украины – ред.) недавнее решение Газпрома о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. Газпром должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", - заявила Могерини.

Напомним, Министерство иностранных дел инициирует трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Европейским Союзом, которые будут касаться стабильности поставок газа.

Также напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже. На следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет. Позже российский газовый монополист заявил, что разрывает все контракты с Украиной.