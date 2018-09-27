ЕС готовит пятидневный экстренный план на случай отсутствия сделки по Brexit - FT

Брюссель планирует перейти к изменениям в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с возможными последствиями Brexit без соглашения всего за пять дней - ускоренным процессом, который позволяет ЕС принимать важные решения относительно мер на случай непредвиденных обстоятельств, пишет Financial Times.

Ускоренный метод Европейской комиссии по принятию правовых актов позволит ЕС подготовиться к наихудшему сценарию, не подрывая переговоры с Великобританией по сделке о выходе.

Эти меры считаются последним средством для Брюсселя, который все еще надеется заключить соглашение с Британией. Транспортные, таможенные и финансовые услуги рассматриваются в качестве приоритетных областей. Тут временные отказы, вероятно, понадобятся для предотвращения хаоса в случае выхода Британии без соглашения.

Сжатый пятидневный процесс позволит избежать публичной борьбы между институтами ЕС и государствами-членами на пути подготовки мер по смягчению худших последствий Brexit.

Однако такой подход является потенциально противоречивым, поскольку он будет концентрировать власть в руках Еврокомиссии, ограничивая при этом вклад государств-членов или Европейского парламента. Некоторые дипломаты ЕС также сомневаются в том, что все необходимые изменения правил могут быть достигнуты посредством такого быстрого подхода.

По словам трех дипломатов, генеральный секретарь комиссии Мартин Селмайр проинформировал послов в среду по поводу однолетнего законодательного блица.

"Он сказал, что пять дней - это все, что им нужно", - сказал FT один из дипломатов.

Он рассказал правительствам о планах действий в непредвиденных обстоятельствах для обеспечения того, чтобы самолеты все еще могли приземляться, а другие важные трансграничные мероприятия продолжались в течение нескольких часов и дней после Brexit без соглашения в марте 2019 года.

Даже когда они готовят меры, необходимые для смягчения худших последствий Brexit без сделки, официальные лица ЕС также предупреждают национальные правительства о том, что они в какой-то момент столкнутся с жесткими "политическими выборами" относительно того, как далеко продвинуться в сглаживании последствий.

Дипломаты заявили, что ряд правительств на встрече в среду подчеркнули, что эти действия следует контролировать, учитывая нынешние усилия ЕС по заключению сделки. Есть также опасения, что планы могут быть неверно истолкованы Великобританией в качестве сигнала о том, что ЕС теряет веру в переговоры или как знак того, что Брюссель избавит Лондон от самых болезненных последствий.

Комиссия рассказала участникам на встрече в среду в Брюсселе, что правительствам в конечном итоге придется решить, насколько в интересах ЕС смягчение некоторых последствий.

Это рассматривается как особенно актуальное в отношении таможенных проверок, когда политикам нужно будет взвешивать потенциальные экономические последствия длинных очередей грузовиков на границах против рисков позволить Великобритании эффективно избежать практических последствий выхода из орбиты ЕС.

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств является показателем обеспокоенности столиц ЕС состоянием переговоров после предупреждения на прошлой неделе от премьера Британии Терезы Мэй о том, что переговоры зашли "в тупик".

Президент Совета ЕС Дональд Туск сказал, что он организует специальную встречу лидеров ЕС в ноябре для заключения сделки, если прогресс будет сделан в ближайшие недели.

"Если ноябрьский саммит ничего не даст, нам нужно перейти в режим непредвиденных обстоятельств", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. "Многим государствам-членам придется самостоятельно планировать. Страх - это не выход без сделки, а случайный выход без сделки".

Участники встречи заявили, что на этом этапе правительства были разделены на то, как много внимания следует уделять планированию на случай непредвиденных обстоятельств, учитывая, что остается надежда на успешные переговоры.

Разделение между теми, кто хочет, чтобы работа над планированием выхода Британии без соглашения началась как можно скорее, и на тех, кто боится публичного толчка, который может поставить под угрозу переговоры.

"Но мы все на одной линии, когда дело доходит до подготовки, когда придет время", - сказал второй дипломат.

В записке, подготовленной должностными лицами ЕС на встрече послов в среды, говорится, что "работа по обеспечению готовности должна активизироваться в ближайшие месяцы на национальном и на уровне в ЕС. Поскольку неопределенность по-прежнему связана с итогами переговоров и ратификацией возможного соглашения".

Документ призвал к "дополнительным указаниям Комиссии о том, в каких областях основное внимание будет уделяться планированию на случай непредвиденных обстоятельств".

Отвечая на прошлой неделе в Зальцбурге о возможных последствиях сценария Brexit без соглашения, Жан-Клод Юнкер заявил, что "мы готовы, потому что Комиссия подробно подготовила все элементы последствий Brexit".