ЕС и Германия призывают Трампа не признавать Иерусалим столицей Израиля

Евросоюз и Германия предостерегают США от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля. Необходимо избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств для израильтян и палестинцев, заявила во вторник, 5 декабря, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. Будущее Иерусалима как столицы двух государств должно стать предметом обсуждения за столом переговоров, подчеркнула она.

Могерини поддержал глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). "Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами", - заявил он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, "является контрпродуктивным".

Перенос посольства

Ожидалось, что президент США Дональд Трамп еще в понедельник объявит о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Тем не менее, данный шаг сделан не был. Как пояснил представитель Белого дома Хоган Гидли, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. Конкретного срока он, однако, не назвал.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году. На международном уровне Иерусалим не признается израильской столицей, поскольку статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами, которые хотят провозгласить восточную часть Иерусалима, занятую израильтянами в 1967 году, столицей будущего независимого палестинского государства.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе американского посольства в Иерусалим. Однако его применение в течение прошедших 12 лет постоянно переносилось (каждый раз на полгода) с тем обоснованием, что это повредит национальной безопасности.

Europe.newsru.ua

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