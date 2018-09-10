ЕС и США начали торговые переговоры на высоком уровне

Европейский союз и США начали переговоры о торговле после июльских договоренностей о временном прекращении торговой войны.

Об этом сообщила в своем микроблоге Twitter Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, которая сегодня прибыла в Вашингтон.

"Перспективная встреча с Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером сегодня. Первая возможность запустить в работу июльские заявления президентов Юнкера и Трампа", - написала Мальмстрем.

"Этой осенью остается много работы, наши службы будут в тесном контакте в ближайшие недели. В конце этого месяца я снова встречусь с Лайтхайзером, после чего состоится техническая встреча наших служб в октябре", - добавила она.

Напомним, с1 июня 2018 года вступили в силу американские пошлины на сталь и алюминий из Европы, в ответ Европейский союз обложил ввозными пошлинами 23 категории продукции из США. В ходе переговоров в июле председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.

Брюссель и Вашингтон начали подготовительные переговоры, чтобы определить масштаб потенциального торгового соглашения. В ходе первой встречи в Вашингтоне, состоявшейся на прошлой неделе, предложение Брюсселя об обсуждении вопроса о пошлинах на автомобили было отклонено американской стороной, пишет Politico.

Пошлины на импорт автомобилей в ЕС составляют 10% - это выше, чем 2,5%-ные тарифы, действующие в США, однако Штаты облагают 25%-ной пошлиной легкие грузовики и пикапы, поставляемые на американский рынок.