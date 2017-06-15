ЕС и США поддержали "госпереворот" в Украине в 2014 году, - Путин

В Кремле считают, что власти США и страны Европы поддержали "государственный переворот" в Украине в 2014 году

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сообщают "РИА новости".

По его словам, Центральное разведывательное управление США очень пристально следило за событиями в Украине в 2014 году.

"Тогда Европа и США оседлали коня недовольства людей, и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот", - подчеркнул Путин.

Президент утверждает, что главным мотивом событий на Майдане было желание украинцев присоединиться в любой форме к стандартам Евросоюза, якобы чтобы "избавиться от унизительного положения, в котором они оказались с начала 90- х и до сегодняшнего времени".

Он также отметил, что сообщения в американских СМИ о том, что экс-президент Виктор Янукович тогда убежал из Киева, на самом деле является специальной версией для того, "чтобы оправдать поддержку госпереворота".

"Стоило ему только выехать во второй по величине город страны на внутриполитическое мероприятие, как вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести? "- заявил Путин.