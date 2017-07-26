ЕС и США разругались из-за России: чего ждать Украине?

До 2020 года США намерены стать третьей в мире по объемам экспорта природного газа. Для этого нужны санкции против РФ, блокирующие российские газовые поставки в Европу под предлогом конфликта в Донбассе. Украинской власти это выгодно, Франция - за, а Германия - против

Языком ультиматумов

В понедельник, 24 июля, в телефонных переговорах "нормандского формата" приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин. Решили, что второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников.

Порошенко во время телефонной конференции потребовал немедленного обеспечения режима прекращения огня.

"В случае невыполнения - усиление санкций против РФ, согласно недавнему решению Саммита "Большой Семерки", - сказал он.

Напомним, саммит "Большой Семерки" (G-7) принял 27 мая коммюнике о готовности усилить санкции против России. А Порошенко публично напомнил об этом

В воскресенье, 23 июля, Донбасс посещал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который возглавил делегацию Госдепартамента США. Вместе с ним в Донбасс прибыла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

В ходе визита в находящийся под украинским контролем Краматорск, Волкер заявил: "Это не замороженный конфликт, а горячая война".

Отметим, что Конгресс США готовится рассмотреть законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против России. Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля, а верхняя палата - Сенат - уже одобрила текст 15 июня.

Американский законопроект вызвал раздоры в "Большой семерке". Ведь, он, среди прочего, нацелен против реализации проекта газопровода "Северный поток- 2" от побережья России через Балтийское море в Германию.

МИД Германии выступил против американской инициативы. В совместном заявлении Германии и Австрии говорится, что инициатива США привносит "абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения".

"Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы", - говорится в совместном заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля и канцлера Австрии Кристиана Керна.

Они выразили убеждение, что цель американских санкций - "обеспечить работу нефтяной и газовой промышленности в США", и вынудить страны ЕС закупать американский сжиженный природный газ.

Три года, чтобы США вытеснили РФ с европейского рынка газа

Соединенные Штаты уже начали регулярные поставки сжиженного газа в Северную Европу. Об этом отрапортовал министр энергетики США Рик Перри 11 июня.

А 12 июня проект санкций против РФ поступил в Сенат. Перри не скрывает, что видит в России конкурента. Ведь США в течение трех лет намерены стать третьей страной мира по объемам экспорта природного газа (сегодня в лидерах Россия, Катар, Норвегия).

"Европа рассматривала Соединенные Штаты как потенциальный ключевой источник энергетической диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион", - заявил Перри.

Но несмотря на такую уверенность американского министра, газета Politico сообщает о возможном подрыве единства НАТО и единства "Большой семерки" в случае принятия США новых санкций в отношении РФ.

Дело в том, что администрация Дональда Трампа считает увеличение экспорта сжиженного газа приоритетной задачей, и одобрила экспорт из терминалов, расположенных на побережье Мексиканского залива.

При этом у американцев не хватает заводов по производству сжиженного газа, а европейские компании уже участвуют в проекте "Северный поток-2".

Европейцы финансируют половину стоимости газопровода. Участвуют пять европейских компаний: французская Engie, австрийская OMV, британо- нидерландская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Каждая из компаний уже вложили по 950 млн евро.

Главы МИД Германии и Австрии заявляют: "Энергоснабжение Европы - это дело Европы, а не США. Кто нам поставляет энергоресурсы и как, решаем мы в соответствии с принципами открытости и рыночной конкуренции".

Тем временем в США угрожают санкциями компаниям, участвующим в совместном проекте с РФ. А гендиректор французской компании Engie Изабель Кошер называет это "непостижимой идеей".

"Применение американских санкций к проекту, находящемуся за пределами США, который реализуют не американские компании и который не финансируется в долларах США... Это вмешательство в дела европейских стран, которое неприемлемо", - заявила она.

Но официальный Париж в лице президента Эммануэля Макрона поддерживает политику США (Франция импортирует большую часть газа из Норвегии).

Позицию украинской стороны выразил Порошенко, который заявляет, что проект газопровода "Северный поток-2", является серьезной угрозой Украине.

"Главная цель, которой отнюдь не экономическая или энергетическая, - лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит", - подчеркивает он.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что главная задача Порошенко - сорвать выполнение минских договоренностей.

"Порошенко прекрасно понимает, что для него выполнение минских договоренностей равносильно политической смерти", - говорит он.

Напомним, что Минские договоренности в "нормандском формате" были достигнуты в феврале 2015 года. Украинская сторона взяла на себя обязанность провести местные выборы и ввести особый порядок местного самоуправления в Донбассе, а также принять изменения Конституции в части децентрализации. Но законодательных шагов для реализации власть не предпринимает.