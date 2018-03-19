ЕС не признал проведение выборов президента РФ в Крыму

Европейский Союз не признает проведение выборов Президента России в аннексированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщают Українські Новини.
"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - сказано в нем.
Отмечается, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не проводили никаких действий в Крыму, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии наблюдения за выборами ОБСЕ также ограничивалось признанной территорией России.
ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как сообщали Українські Новини, Франция и Норвегия не признают выборы президента России в аннексированном Крыму.
В аннексированном Крыму Путин набрал 92% голосов.