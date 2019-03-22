ЕС одобрил два варианта отсрочки Brexit

Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта, однако Мэй попросила Брюссель о переносе даты.

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно одобрили решение об отсрочке Brexit на основе двух возможных сценариев. Об этом сообщает телеканал Sky News. Первый вариант предполагает продлить сроки выхода Великобритании из ЕС до 22 мая при условии, что соглашение будет одобрено Палатой общин до конца марта.

22 мая является крайним сроком, поскольку на следующий день стартуют выборы в Европейский парламент, в которых Великобритания не должна участвовать.

В случае если соглашение о выходе не будет одобрено британским парламентом, ЕС согласится на отсрочку Brexit только до 12 апреля.

Великобритания планировала завершить выход из ЕС 29 марта. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по Brexit, предложенный премьер- министром Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения с Брюсселем британский парламент тоже отказался.

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила о переносе сроков Brexit с 29 марта на 30 июня.

По материалам Sky News