ЕС окончательно утвердил сделку по Brexit

Совет Евросоюза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу завтра - 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

"С этого времени Великобритания больше не будет государством - членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии/Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера Европарламент ратифицировал соглашение, предложенное Борисом Джонсоном, по выходу Великобритании из ЕС. В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались.

Отметим, что в Украине для граждан Великобритании на протяжении года будет действовать безвизовый режим. Однако он будет временным - до 30 января 2021 года. Предполагается, что в течение этого времени должны вестись переговоры о правилах въезда с британской стороной.