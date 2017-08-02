ЕС оставляет за собой право применить меры в ответ на санкции США против России, - Юнкер

Европейский союз оставляет за собой право применить меры в ответ на санкции США против России, если они будут наносить ущерб экономическим интересам Евросоюза. Об этом заявил глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

По словам Юнкера, если новые санкции США против России будут наносить ущерб экономическим интересам Евросоюза, то ЕС в течение нескольких дней может ввести ответные меры. Он также подчеркнул, что Европе и США важно координировать позиции по санкциям против России за действия в Украине.

"Мы готовы, мы должны защищать свои экономические интересы по отношению к Соединенным Штатам, и мы это сделаем", - добавил Юнкер.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут противодействовать дестабилизации со стороны России.

"Я также заявляю, что Америка не потерпит вмешательства в наш демократический процесс, и что мы будем вместе с нашими союзниками и друзьями противодействовать российской подрывной деятельности и дестабилизации", - заявил Трамп.