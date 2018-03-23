ЕС отзывает своего посла в России из-за отравления Скрипаля

По итогам переговоров на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера на консультации в Брюссель.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает пресс-служба Евросовета.

"Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России", - сказал он.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что посол Эдерер "отозван для консультаций в Брюссель". Глава правительства страны подчеркнул, что это не санкция, и посла не отзывают из российской столицы насовсем.

Кроме того, сразу несколько стран ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов или отзыва из Москвы своего посла. Позже о такой возможности публично высказалась президент Литвы Даля Грибаускайте.

Накануне, Великобритания обвиняет Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба Сергея Скрипаля, который был выслан в Лондон в рамках обмена шпионами после отбывания тюремного срока за госизмену, и его 33-летней дочери боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое относится к третьему поколению химического оружия. На основе этих обвинений Лондон ранее выслал из Великобритании 23 российских дипломатов, а также приостановил любое сотрудничество с Россией.