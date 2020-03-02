ЕС повысил уровень риска заболевания коронавирусом

На фоне вспышки нового типа коронавируса Covid-19 в Евросоюзе приняли решение о повышении уровня риска инфицирования с умеренного до высокого.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Европейский центр профилактики и контроля заболеваний объявил, что уровень риска повысился с умеренного до высокого для жителей Европейского Союза. Другими словами, вирус продолжает распространяться, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, для борьбы с распространением заболевания в странах Европы создали группу по реагированию на коронавирус.

На данный момент в 18 странах Евросоюза зафиксировали 2,1 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. Болезнь уже привела к смерти 38 граждан ЕС.

Напомним, в Италии сообщили о резком увеличении количества пациентов с коронавирусом - с 1 128 до 1 694 человек.