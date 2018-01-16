ЕС призывает Украину внедрить реформу аудиторской деятельности

Задержка со вступлением в силу законопроекта N6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" тормозит выполнение соглашения об ассоциации. Об этом представительство ЕС в Украине сообщает на странице в Facebook.

"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - пишет представительство.

Верховная Рада 21 декабря приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности", который приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС. В силу он еще не вступил.

"Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - напоминает представительство.