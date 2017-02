ЕС продлил на год эмбарго на торговлю оружием с Беларусью

Европейский союз еще на год оставил в силе решение об эмбарго на торговлю оружием с Беларусью. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельський журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Он также сообщил, что ЕС на год продлил санкции против 4 граждан Беларуси.

"ЕС сегодня продлил эмбарго на поставки оружия в Беларусь и санкции против 4 граждан еще на один год", - написал Йозвяк.

