ЕС продлил санкции за угрозу целостности Украины, но исключил из перечня ряд лиц

В понедельник, 13 марта, Совет Европейского союза принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц действия которых угрожают или подрывают территориальную целостность Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Совета.

Тем не менее, во время в ЕС решили исключить из перечня ряд лиц. В частности, отныне санкции не распространяются на погибшего командира боевиков Арсена Павлова, больше известного под именем Моторола, и умершего советника "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Геннадия Цыпкалова.

В свою очередь корреспондент "Радио Свобода" Рихард Йозвяк отметил, что на данный момент санкции применяются к 150 физическим лицам и 37 организациям.

"Список был пересмотрен, и Совет исключил двух умерших из списка лиц и организаций, на которые распространяются эти ограничительные меры, которые в настоящее время применяются к 150 лицам и 37 организациям", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация не планирует инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее со стороны США.