ЕС продлит санкции против России – СМИ

Рассмотрение этого вопроса состоится уже на следующей неделе.

Страны Евросоюза намерены продлить санкции в отношении 150 человек и 37 предприятий из Украины и России в связи с посягательством на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"ЕС на следующей неделе продлит санкции для 150 человек и 37 организаций из Украины и России, которые поставили под угрозу территориальную целостность Украины", – написал он.

EU will nxt week extend sanctions on 150 ppl & 37 entities from #Ukraine & #Russia who have threatened the the territorial integrity of Ukr

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 7 марта 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре 2016 года Евросоюз продлил санкции против РФ из-за аннексии Крыма в 2014 году еще на шесть месяцев – до 15 марта. Решение затрагивало 146 человек и 37 юридических лиц из России, Украины и оккупированного Крыма.

А в декабре ЕС продлил экономические санкции против России – до 31 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил до 6 марта 2018 года заморозку счетов 15 человек, которых подозревают в хищении государственного имущества Украины или в превышении служебных полномочий, что привело к потере бюджетных средств.