ЕС сделал Великобритании окончательные предложения по Brexit , - Меркель

Европейский союз (ЕС) сделал Великобритании окончательное предложения по соглашению о выходе страны из ЕС.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

В частности, Меркель отметила, что "были сделаны четкие, далекоидущие предложения, которые учитывают беспокойство Великобритании и стремящиеся найти ответы на них".

Канцлер Германии отметила, что она "хочет упорядоченный Brexit и британский парламент теперь должен принять свое решение, а давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей, а ЕС сделал дальнейший и окончательный шаг для Великобритании".

"Мы прямо поддерживаем этот шаг. Но это не давление, а партнерство, когда пытаются защитить собственные интересы и интересы других, чтобы найти решение", - сказала она.