ЕС станет на сторону России, если будет бороться против новых санкций США - Rzeczpospolita

Новые американские ограничения навредят только тем компаниям, которые сотрудничают с "Газпромом".

Официально говорится о том, что новые американские ограничения против России навредят европейским интересам. Но о каких именно интересах идет речь?

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет обозреватель Ивона Трусевич, замечая, что американские санкции могут навредить именно тем энергетическим концернам на Западе, которые сотрудничают с "Газпромом". А в первую очередь тем, которые помогают построить ГТС "Северный поток-2" в обход Украины. И именно для того, чтобы защитить такие компании Еврокомисия, как сообщил Financial Times, готовит "меры в ответ" на американские санкции. А уже во время заседания в среду их презентуют.

Европейские чиновники хотят, чтобы президент США Дональд Трамп "публично или письменно заверил, что усиление американского давления не будет нарушать интересов ЕС или противоречить им".

"Но под термином "интересы ЕС", брюссельские чиновники не имеют в виду интересов Польши, Литвы или Швеции, а именно Германии, Австрии, Франции и Нидерландов, которые стали крупнейшими лоббистами России в Брюсселе. Пытаясь увеличить давление на Белый дом, высказываясь от имени всего союза, Еврокомиссия на самом деле действует в интересах России", - говорится в статье.

Автор отмечает, что Кремлю не надо больше ничего доказывать самому. Битва за "Северный поток-2" и подобные российские проекты перенеслась в институты ЕС. И позицию Еврокомиссии трудно объяснить чем-то другим, чем эффективным лоббизмом сторонников России в союзе.

"Западные компании беспокоят только их собственные будущие доходы. И если бы Северная Корея была ближе и имела много дешевого газа и нефти, то они бы бездумно становились покупателями режима Кима. Но почему западные политики верят российским аргументам? Почему не видят или не хотят видеть реальные угрозы, которые поступают от российского доминирования в энергетике? Почему они не хотят помнить о ситуации, которая уже сложилась в начале 2009 года? Тогда "Газпром" на две недели перекрыл газовый кран для всей Европы лишь для того, чтобы заставить Украину быть покорной", - говорится в статье.

Автор считает, что западные компании рассчитывают, что строительство "Северного потока-2" позволит получить доступ к неисчерпаемому источнику богатства в обход Украины и российской войны против нее. Германия же имеет амбиции создать у себя крупнейший узел российского газа, чтобы зарабатывать на торговле им со всей Европой. Но те, кто строят такие планы, забыли, что для Кремля нефть и газ - это не просто источник денег, а пережде всего оружие, которым в подходящий момент можно без колебаний воспользоваться. И время странам, "которые Брюссель отодвинул на маргинесы" своей политики, выступить на защиту собственных интересов, а также интересов всего ЕС.

Напомним, что 22 июля обе палаты конгресса США - палата представителей и сенат - достигли согласия по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана.

Ранее Сенат США почти единогласно поддержал поправку в законопроект о расширении санкций против Ирана, которая предусматривает усиление санкционного давления на Россию. Против проголосовали всего два сенатора.