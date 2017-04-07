ЕС усиливает контроль на внешних границах

Европейский Союз с пятницы, 7 апреля, ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны. Теперь проверкам подвергнутся и граждане ЕС.

В частности, их документы буду сверяться с базами данных служб безопасности. Как заявила агентству AFP представительница Еврокомиссии, цель проверок будет заключаться в том, чтобы убедиться, что "человек, пересекающий границу, не представляет угрозу общественному порядку и безопасности".

Внутри Шенгенской зоны пограничный контроль обычно не действует. На внешних границах ранее расширенной проверке подлежали только люди, которые не являются гражданами ЕС: их документы сравнивали с европейской или национальной полицейской базой.

Теперь эти правила будут действовать в отношении владельцев европейских паспортов. А проверки будут осуществляться как при въезде, так и при выезде с территории Евросоюза.

Меры по усилению контроля были предложены после терактов в Париже в ноябре 2015 года и призваны, в частности, отслеживать потенциальных джихадистов с европейскими паспортами, которые отправляются в Сирию и Ирак или возвращаются оттуда. Согласно данным спецслужб, около 5000 европейцев присоединились к боевикам экстремистской организации "Исламское государство".

Напомним, вчера Европарламент принял законодательную резолюцию, согласно которой Украину переносят в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий по странам ЕС.